الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد لوكيانوس كاهن أنطاكية العظيمة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم، بحلول أحد القدِّيسين آباء المجمع المسكونيّ السابع، كما تحتفل الكنيسة أيضا بتذكار القدّيس الشهيد لوكيانوس كاهن أنطاكية العظيمة.

وعكف القدّيس لوكيانوس على دراسة الكتب الالهيّة ونشرها سليمة من كل تحريف بين مؤمني انطاكية. ومات شهيد المسيح في نيكوميدية على عهد الامبراطور مكسيمينوس.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن سألتموني ماذا عنى الربّ يسوع المسيح بمَثَلِ هذا الزارع الذي خرج في الصباح لينثر البذور في حقله، فإنّي أجيبكم أيّها الإخوة، بأنّ الزارع هو الله بذاته الذي بدأ بالعمل لخلاصنا منذ بَدء العالم وذلك بإرساله أنبياءه قبل مجيء الرّب يسوع المسيح لكي يعلّمنا ما يلزم لخلاصنا. إذ لم يكتف بإرسال خدّامه فحسب، بل أتى بنفسه ورسم لنا الطريق الذي علينا أن نسلكه، أتى ليعلن لنا الكلمة المقدّسة.

أتعلمون ما يكون حال الشخص الذي لا يتغذّى بهذه الكلمة المقدّسة؟... يكون أشبه بمريض من دون طبيب أو كمسافر تائه وبلا مرشد أو كفقير من دون موارد عيش. من المستحيل أيّها الإخوة أن تحبّوا الله وأن ترضوه من دون أن تتغذّوا بهذه الكلمة المقدّسة. ما الذي يمكنه أن يدفعنا إلى التعلّق به، غير معرفتنا له؟ وما الذي يجعلنا نعرفه بكلّ كماله وجماله وحبّه لنا غير كلمة الله التي تطلعنا على كلّ ما فعل لأجلنا والخيرات التي يعدّها لنا في الحياة الأخرى؟