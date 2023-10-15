الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نيابة عن السيسى.. وزير الزراعة يشارك فى المنتدى العالمى للغذاء بروما

وزير الزراعة
وزير الزراعة

توجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ للمشاركة في المنتدى العالمي للأغذية، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويقام المنتدى هذا العام تحت عنوان تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي ويعقد بمقر المنظمة بروما، حيث سيشارك القصير في الجلسة الافتتاحية، كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى، يرافقه د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ومنظمة الأغذية والزراعة إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكل الدول خاصة العالم النامي، وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الأمن الغذائي، وكذلك هناك العديد من المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية.

وزير الزراعة يشارك المنتدي العالمي للغذاء بالعاصمة الإيطالية

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