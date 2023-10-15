الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الشابو بإمبابة

عاطل
عاطل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، «س.ح.م» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة إحراز سلاح، في دائرة قسم شرطة إمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال زكي وأمانة سر محمد شعراوي.

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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألفًا لمهربى المهاجرين والحبس للشركاء

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السجن 5 سنوات للمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

وتعود أحداث القضية رقم 42756 إلى عام 2022 بدائرة قسم إمبابة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت حكمها السابق.

السجن 6 سنوات مخدر الشابو إمبابة محكمة جنايات الجيزة إحراز سلاح

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