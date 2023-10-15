بدء اللقاء الحواري لـ«الشباب صناع القرار» بمركز شباب مطوبس بكفر الشيخ

عقد اللقاء الحواري لـ"الشباب صناع القرار" بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بشباب مطوبس تحت شعار «أنت بداية الحكاية» نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارة والتنمية بمحافظات مصر، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات انطلقت بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء فى الاقتصاد وهم الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، المستشارة ولاء منيسي، رئيس مبادرة معا لمستقبل أفضل بمطوبس، ومحمد النحاس منسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بمطوبس، تخلل اللقاءات إلقاء بعض المحاضرات ومناقشة الافكار والمقترحات المقدمة من المشاركين فى العديد من القضايا التى تواجه الدولة المصرية.

اللقاءات تطرقت لعوامل زيادة الإنتاج المحلي وتنمية الاقتصاد



تناولت اللقاءات الحوارية، عوامل زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري وتساهم في زيادة الانتاج المحلي وتخفيض قيمة الفاتورة الاستيرادية وتساهم في القضاء على البطالة والفقر وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها والتى من الممكن ان تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.

قدمت فعاليات اللقاء الحواري «الشباب صناع القرار» بإدارة شباب مطوبس إنطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية والدولة المصرية ورؤية مصر 2030 ومن منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وتنمية الوعى لدى أبناء الشعب المصري للمشاركة فى مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف فوزي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، وأحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.