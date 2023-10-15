الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب كفر الشيخ" تطلق سلسلة لقاءات توعوية عن "التغيرات المناخية"

اللقاءات
اللقاءات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات بمركزي شباب الضبعة وأبو مصطفي ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل"، بمشاركة أعضاء مراكز شباب الرياض، البرية، فرج الكبري، الرغامة، المثلث، بكر الناصرية، الرصيف، اليوم الأحد، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

برامج توعوية بكفر الشيخ للتعريف بأضرار التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كما ناقشت المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

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"شباب كفر الشيخ" تشارك ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج "نتشارك"

تقام فعاليات اليوم البيئي التطوعي بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد منسق النشاط التطوعي.

تنظيم يوم بيئيا تطوعيا بمركز شباب منشأة عباس

 وفي وقت سابق، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوم بيئي تطوعي" بمركز شباب منشأه عباس بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم  في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفًا أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات للبوابات. 

آثار التغير المناخى كفر الشيخ شباب كفر الشيخ الحفاظ على البيئة لقاءات توعوية

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