الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خطة طموحة من الحكومة لتحديث نظم الري في مليون و75 ألف فدان لترشيد المياه

الرى الحديث
الرى الحديث

تنفذ الدولة خطة طموحة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد السنوية، منها توجه الدولة ممثلة في عدة وزارات منها الموارد المائية والري، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، وذلك بهدف رفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين من خلال توفير المياه والطاقة والعمالة الزراعية.

كما أكدت وزارة الموارد المائية والري، أهمية أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بدلا من الري بالغمر، حيث يعد من أهم المشروعات القومية المنقذة حاليًا، خاصة أنه يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط فى مناطق تجريبية بمزارع قصب السكر والبساتين بعدة محافظات، وذلك بمساحة 325 ألف فدان قصب السكر و750 ألف فدان من محاصيل البساتين.

من جانبه، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الري في مناطق تجريبية منها مزارع محصول قصب السكر، وذلك نظرًا لأنه يعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه أثناء الرى.

قياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور "، أنه يتم تنفيذ شبكات الرى الحديث بالرش والتنقيط في المناطق التجريبية، وذلك بهدف استدامة أنظمة الرى الحديث بعد تطبيقها بالأراضى، لافتًا إلى توفير الفلاتر والأسمدة والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى، وأيضًا قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول التجربة وهو قصب السكر، في المنطقة التجريبية على ترعة بلوخر في أسوان بمساحة إجمالية تبلغ 88 ألف فدان.

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كما أكد غانم، أن تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش في المناطق التجريبية بأسوان، يستهدف المقارنة في إستهلاك المياه قبل تطبيق نظم الري الحديث وبعد تطبيقها من أجل إمكانية التوسع في مساحات الأراضى وخاصة البساتين وقصب السكر، إضافة إلى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية للحد من استهلاك مياه الرى بالغمر وتطبيق غرامات مخالفات.

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