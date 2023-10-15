الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السقا يتعاقد على مسلسل درامي جديد لموسم رمضان 2024

أحمد السقا
أحمد السقا

تعاقد الفنان أحمد السقا على بطولة مسلسل درامي جديد للمشاركة به في موسم رمضان المقبل 2024. 

وعلمت “الدستور” أن هناك جلسة خاصة جمعت “السقا” بمسؤولي الشركة المنتجة والمخرج أحمد خالد موسى للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد التصوير. 

المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة لأولى حلقاته، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة به. 

على جانب آخر يواصل النجم أحمد السقا تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "جولة أخيرة"  والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحد المنصات الإلكترونية. 

أبطال مسلسل جولة أخيرة 

مسلسل جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

تفاصيل دور أحمد السقا بمسلسل جولة أخيرة

ويظهر السقا خلال أحداث مسلسل "جولة أخيرة" بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبا.

يذكر أن النجم أحمد السقا شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حرب” المكون من 10 حلقات وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال. 

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