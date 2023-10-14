أحمد السقا يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية: "ما زالت وستبقى"

أعلن الفنان أحمد السقا عن تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ضد احتلال الكيان الصهيوني، وذلك بعد التصاعد الخطير بين الطرفين، مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا بقطاع غزة.

وشارك "السقا" صورة علم فلسطين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "فلسطين، غزة، ما زالت وستبقى".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

في سياق مختلف، يواصل أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصة اللبنانية بيروت، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد العمل الذى انطلق الشهر الماضى بعد عام كامل من التحضيرات.

مسلسل "جولة أخيرة"، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من أشرف عبدالباقى، أسماء أبواليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

المسلسل يظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.