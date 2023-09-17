الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السقا ينفى شائعة إصابته فى عينه.. ويواصل تصوير "جولة أخيرة" بلبنان

احمد السقا
احمد السقا

نفى النجم أحمد السقا ما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج، موضحًا أنه يعمل حاليًا على تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصة اللبنانية بيروت، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد العمل الذى انطلق الشهر الماضى بعد عام كامل من التحضيرات.

مسلسل جولة أخيرة

مسلسل "جولة أخيرة"، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من أشرف عبدالباقى، أسماء أبواليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

المسلسل يظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل حرب، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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