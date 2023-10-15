الأحد 15 أكتوبر 2023
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سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة المهن التمثيلية

من لقاء نقابة المهن
من لقاء نقابة المهن التمثيلية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد ال

استمرارًا للقاءات المنعقدة بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة، وفدًا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وأعرب عن سعادته وترحيبه بوفد النقابة لمقر الحملة، موضحًا أن الفن المصري يمثل القوى الناعمة للدولة المصرية، وللفنانين دور كبير في مخاطبة الوعي والفكر لدى المواطنين وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية وإعداد جيل من الموهوبين ورعاية تلك المواهب وهو نفس النهج الذي يسير عليه المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في رعاية المواهب وتنمية قدراتها، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يبدأ من بناء الدولة بمؤسساتها وبنيتها الأساسية، مؤكدًا أنه من المعروف عن نقابة المهن التمثيلية أنها أول من يدعم ويساند الوطن على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، وجه وفد نقابة المهن التمثيلية الشكر للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لتقديره للفن المصري ودوره في مخاطبة الوعي والفكر، موضحين أن الدولة المصرية قد نعمت بالاستقرار والأمن والأمان، واستطاعت خلال الآونة الماضية تحقيق انجازات عديدة تتمثل في إقامة العديد من المشروعات الضخمة والمبادرات وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية وغيرها تجعل كل مواطن مصري فخور بقيادته خلال السنوات التسع الماضية.

وأشاروا إلى اعتزامهم القيام بدورهم المجتمعي في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لممارسة حق من حقوقهم الدستورية الأصيلة.

مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية نقابة المهن التمثيلية

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