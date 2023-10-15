الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

11 ناديًا لم يحققوا الفوز في الدوريات الكبرى منذ بداية الموسم الجاري

الدوريات الكبرى
الدوريات الكبرى

فشلت بعض الأندية الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى من تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

ويُعاني 11 فريقًا من عدم تحقيق أي فوز في الوقت الحالي، في ظل محاولاتهم لتجنب التواجد في مراكز الهبوط بشكل مبكر.

أندية لم تحقق الفوز منذ بداية الموسم الجاري

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الأندية التي فشلت في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، وذلك على النحو التالي:

• الدوري الإنجليزي

1- بورنموث الإنجليزي

فشل فريق بورنموث في تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن، رغم مرور 8 جولات منذ بداية الموسم، إذ حقق ثلاث تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل 5 أهداف، بينما استقبل 18 هدفًا.

ويتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

2- شيفيلد يونايتد الإنجليزي

لم يحقق فريق شيفيلد يونايتد –الصاعد حديثًا للبريميرليج- أي انتصار في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بعدما حقق تعادلًا وحيدًا، بينما تلقى 7 هزائم، وسجل 6 أهداف، بينما استقبل 22 هدفًا.

ويتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة فقط.

• الدوري الإسباني

3- ألميريا الإسباني

لم يحقق فريق ألميريا أي فوز في الدوري الإسباني حتى الآن، حيث اكتفى بثلاث تعادلات، وتلقى 6 هزائم، وسجل 11 هدفًا، بينما استقبل 24 هدفًا.

ويتواجد فريق ألميريا حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط.

• الدوري الإيطالي

4- أودينيزي

حقق فريق أودينيزي 5 تعادلات وتلقى ثلاث هزائم في الدوري الإيطالي حتى الآن، وسجل 4 أهداف، بينما استقبل 12 هدفًا، وسجل 4 أهداف، بينما استقبل 12 هدفًا.

وتواجد فريق أودينيزي حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط.

5- ساليرنيتانا

حقق فريق ساليرنيتانا ثلاث تعادلات، بينما تلقى خمس هزائم في أول 8 جولات بالدوري الإيطالي حتى الآن، وسجل 4 أهداف، واستقبل 17 هدفًا.

وبسبب تراجع النتائج، قررت إدارة نادي ساليرنيتانا إقالة المدرب باولو سوزا، وتعيين فيليبو إنزاجي خلفًا له.

ويتواجد فريق ساليرنيتانا حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط.

6- كالياري

حقق فريق كالياري –الصاعد حديثًا للكالتشيو- تعادلين وتلقى 6 هزائم في أول 8 جولات بالدوري الإيطالي حتى الآن، وسجل 3 أهداف، واستقبل 16 هدفًا.

ويتواجد فريق كالياري حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري  الإيطالي برصيد نقطتين فقط.

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• الدوري الفرنسي

7- ليون

حقق فريق ليون ثلاث تعادلات وخمس هزائم في أول 8 جولات بالدوري الفرنسي حتى الآن، وسجل 6 أهداف، بينما استقبل 16 هدفًا.

وبسبب تراجع النتائج، قررت إدارة نادي أولمبيك ليون إقالة المدرب لوران بلان، وتعيين الإيطالي فابيو جروسو خلفًا له.

ويتواجد فريق ليون حاليًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ثلاث نقاط.

8- كليرمونت

حقق فريق كليرمونت تعادلين مقابل 5 هزائم خلال 7 جولات من الدوري الفرنسي حتى الآن، وسجل 5 أهداف، بينما استقبل 12 هدفًا.

وخاض فريق كليرمونت 7 مواجهات فقط حتى الآن، بعد إلغاء مباراته أمام مونبيلييه، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي؛ بسبب أعمال الشغب.

وتواجد فريق كليرمونت حاليًا في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين فقط.

• الدوري الألماني

9- بوخوم

حقق فريق بوخوم 4 تعادلات مقابل ثلاث هزائم في الدوري الألماني حتى الآن، وسجل 5 أهداف، بينما استقبل 19 هدفًا.

ويتواجد فريق بوخوم حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 4 نقاط.

10- ماينز

حقق فريق ماينز تعادلين مقابل 5 هزائم في الدوري الألماني حتى الآن، وسجل 6 أهداف، بينما استقبل 19 هدفًا.

ويتواجد فريق ماينز حاليًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد نقطتين نقاط.

11- كولن

حقق فريق كولن تعادل وحيد مقابل 6 هزائم في الدوري الألماني حتى الآن، وسجل 4 أهداف، بينما استقبل 14 هدفًا.

ويتواجد فريق كولن حاليًا في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد نقطة واحدة فقط.

الدوريات الخمس الكبرى الدوريات الكبرى الدورى الانجليزى بورنموث الدوري الاسباني الميريا

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