هالاند في الصدارة.. أكثر 5 لاعبين تسجيلًا للأهداف الموسم الماضي

تألق العديد من اللاعبين رفقة أنديتهم في الدوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الماضي 2022 - 2023، حيث سجلوا أهدافًا أكثر من غيرهم.

ويُعد من أبرز اللاعبين الذين توهجوا بشكل كبير ولافت للأنظار، هو النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصد جائزة هدّاف البريميرليج في الموسم الماضي.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم الماضي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم اللاعبين الأكثر إحرازًا للأهداف رفقة أنديتهم خلال الموسم الماضي 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

1- النرويجي إيرلينج هالاند

انضم إيرلينج هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وتوّهج هالاند رفقة ناديه الجديد مانشستر سيتي في الموسم الماضي، محطمًا العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك في 53 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 52 هدفًا (منهم 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي)، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتصدر هالاند قائمة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفًا، متفوقًا على النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، صاحب الوصافة بفارق 6 أهداف.

النرويجي إيرلينج هالاند

2- الفرنسي كيليان مبابي

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي.

ويواصل مبابي تألقه رفقة باريس سان جيرمان، حيث شارك في 43 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 41 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويُعد مبابي أحد أبرز وأفضل المهاجمين في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، ليخطف أنظار نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضمه منذ صيف 2022 الماضي.

الفرنسي كيليان مبابي

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

انضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ورغم خوضه تحدٍ جديد في الدوري الإسباني، ولكنه أثبت تألقه بشكل كبير رفقة برشلونة، وساهم في قيادتهم نحو التتويج بلقب "الليجا" في الموسم الماضي 2022-2023.

وشارك ليفاندوفسكي في 46 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 33 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

4- الإنجليزي هاري كين

انضم النجم الإنجليزي هاري كين إلى صفوف توتنهام هوتسبير في يناير 2011، وبعقد يمتد حتى يونيو 2024.

ويواصل هاري كين تألقه رفقة توتنهام، حيث شارك في 49 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 32 هدفًا (من بينهم 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي)، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الإنجليزي هاري كين

5- الفرنسي ألكسندر لاكازيت

عاد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى صفوف فريقه السابق أولمبيك ليون في صيف 2022 الماضي، قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وشارك خلال الموسم الماضي، في 39 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 31 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي.