الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسماء المستبعدين من لقاء الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية أهداف مقابل هدف.

وكشف مصدر مسؤول أن الرباعى عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وكريم نيدفيد لاعبو الأهلى تأكد غيابهم بسبب الإصابة عن رحلة الفريق القادمة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة الدورى الإفريقى لكرة القدم.

ويخضع صلاح محسن لاختبار طبى مساء اليوم الأحد للوقوف على حالته لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعيه بسبب إصابته فى العضلة الخلفية.

في المقابل يغيب 11 لاعبًا عن التدريبات بسبب ارتباطهم بالاجندة الدولية حيث يتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبلة فى ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر في القاهرة.

بيرسي تاو ينتظم في تدريبات الأهلي

 من ناحية  أخري يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم وذلك لاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

ينتظم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الأحمر اليوم الأحد وذلك بعدما فضل قضاء الإجازة التي حصل عليها مؤخرًا بالقاهرة.

ورفض السفر إلى بلاده عقب اعتذاره عن  التواجد في معسكر منتخب جنوب إفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

كولر الاهلى عمرو السولية كريم نيديفيد كريم فؤاد

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