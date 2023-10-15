الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زيادة المعروض والرقابة على الأسواق.. خبير اقتصادي يوضح تأثير مبادرة خفض الأسعار

السلع
السلع

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه هناك زيادة كبير في أسعار  بعض السلع  في الأسواق، نتيجة عدة عوامل منها التضخم، والممارسات الاحتكارية في السوق المصري لبعض من التجار، ومن هنا استخدمت الدولة آلياتها لزيادة المعروض من السلع من خلال مبادرة خفض الأسعار بمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، بجانب الإعفاء الجمركي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل قطاعين هما زيادة المعروض من السلع الأساسية، والرقابة على الأسواق لضبطها، متوقعا أن تؤدي زيادة المعروض إلى خفض الأسعار في القريب العاجل.

 مبادرة خفض الأسعار تؤثر على معدل التضخم

وأوضح "البهواشي"، أن السلع التي جرى استهدافها في المبادرة من أهم السلع التي لها ثقل نوعي في التأثير على معدل التضخم، مضيفا أن التخفيض الفعلي ببعض السلع من 15 إلى 25% سيؤدي إلى خفض الأسعار، وقد يتخلى محتكروها عن جزء منها من أجل تحقيق أعلى استفادة قبل خفضها، مما يؤثر في النهاية على مستويات التضخم.

محمد البهواشي خبير الاقتصادي أسعار السلع الاسواق القطاع الخاص الاعفاء الجمركي الأسعار

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطينى: لم تصل إلينا أى إمدادات بسبب غلق إسرائيل منافذ غزة

الهباش: نشكر مصر على جهودها من أجل فلسطين (فيديو)

الباحث صلاح وهبة: مصر لم تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء فى فلسطين

"حماة الوطن" يوضح تفاصيل مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالسعودية

خبير اقتصادي: 143 مليار دولار صادرات مصر من السلع الوطنية خلال 10 سنوات

استشاري جهاز هضمي: القضاء على فيروس سي قصة نجاح لمصر بشهادة «الصحة العالمية»

خبير علاقات دولية: رؤية القاهرة راسخة تجاه القضية الفلسطينية وقدمت لها الكثير

خبير اقتصادى: مصر حققت إنجازات فى مجالى الشمول المالى والتحول الرقمى (فيديو)

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار "غير متوقع" قبل انطلاق المران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟