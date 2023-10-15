زيادة المعروض والرقابة على الأسواق.. خبير اقتصادي يوضح تأثير مبادرة خفض الأسعار

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه هناك زيادة كبير في أسعار بعض السلع في الأسواق، نتيجة عدة عوامل منها التضخم، والممارسات الاحتكارية في السوق المصري لبعض من التجار، ومن هنا استخدمت الدولة آلياتها لزيادة المعروض من السلع من خلال مبادرة خفض الأسعار بمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، بجانب الإعفاء الجمركي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تشمل قطاعين هما زيادة المعروض من السلع الأساسية، والرقابة على الأسواق لضبطها، متوقعا أن تؤدي زيادة المعروض إلى خفض الأسعار في القريب العاجل.

مبادرة خفض الأسعار تؤثر على معدل التضخم

وأوضح "البهواشي"، أن السلع التي جرى استهدافها في المبادرة من أهم السلع التي لها ثقل نوعي في التأثير على معدل التضخم، مضيفا أن التخفيض الفعلي ببعض السلع من 15 إلى 25% سيؤدي إلى خفض الأسعار، وقد يتخلى محتكروها عن جزء منها من أجل تحقيق أعلى استفادة قبل خفضها، مما يؤثر في النهاية على مستويات التضخم.