عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد
يهتم المصريون بالبحث عن إجازات شهر نوفمبر المقبل بعد أن حصلوا خلال الشهر الجاري على إجازة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، ووفق ما عرضه موقع رئاسة الجمهورية عن إجازات شهر نوفمبر 2023، فعددها يصل إلى 8 أيام طوال الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات شهر نوفمبر 2023.
إجازات شهر نوفمبر 2023
إجازات شهر نوفمبر 2023 تقتصر فقط على الراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ولا توجد إجازات شهر نوفمبر 2023 لمناسبات قومية أو دينية، وجاءت راحات شهر نوفمبر كالتالي:
يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، يوم السبت 4 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.
يوم السبت 11 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، يوم السبت 25 نوفمبر 2023.
الاجازات الرسمية 2024
- 7 يناير يوافق يوم الأحد: عيد الميلاد القبطي
- 25 يناير يوافق يوم الخميس: ثورة 25 يناير
- 10 أبريل يوافق يوم الأربعاء: عيد الفطر المبارك
- 11 أبريل يوافق يوم الخميس: أجازة عيد الفطر المبارك
- 25 أبريل يوافق يوم الخميس: عيد تحرير سيناء
- 1 مايو يوافق يوم الأربعاء: عيد العمال
- 5 مايو يوافق يوم الأحد : عيد الفصح القبطي
- 6 مايو يوافق يوم الإثنين: عيد شم النسيم
- 15 يونيو يوافق يوم السبت: أجازة يوم وقفة عرفات
- 16 يونيو يوافق يوم الأحد: عيد الأضحى المبارك
- 17 يونيو يوافق يوم الإثنين: أجازة عيد الأضحى المبارك
- 30 يونيو يوافق يوم الأحد: ثورة 30 يونيو
- 7 يوليو يوافق يوم الأحد: رأس السنة الهجرية
- 23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء: عيد الثورة
- 15 سبتمبر يوافق يوم الأحد: عيد المولد النبوى الشريف
- 6 أكتوبر يوافق يوم الأحد: عيد القوات المسلحة