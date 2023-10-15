الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

اجازة
اجازة

يهتم المصريون بالبحث عن إجازات شهر نوفمبر المقبل بعد أن حصلوا خلال الشهر الجاري على إجازة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، ووفق ما عرضه موقع رئاسة الجمهورية عن إجازات شهر نوفمبر 2023، فعددها يصل إلى 8 أيام طوال الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات شهر نوفمبر 2023. 

إجازات شهر نوفمبر 2023

إجازات شهر نوفمبر 2023 تقتصر فقط على الراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ولا توجد إجازات شهر نوفمبر 2023 لمناسبات قومية أو دينية، وجاءت راحات شهر نوفمبر كالتالي: 

يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، يوم السبت 4 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

يوم السبت 11 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

باقي 24 يوما إجازة.. عدد أيام إجازات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

إجازات شهر ديسمبر 2023 والعطلات الرسمية المتبقية خلال العام

 

الاجازات الرسمية 2024 

  • 7 يناير  يوافق يوم الأحد: عيد الميلاد القبطي
  • 25 يناير يوافق يوم الخميس: ثورة 25 يناير
  • 10 أبريل يوافق يوم الأربعاء: عيد الفطر المبارك
  • 11 أبريل يوافق يوم الخميس: أجازة عيد الفطر المبارك
  • 25 أبريل يوافق يوم الخميس: عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو  يوافق يوم الأربعاء: عيد العمال
  • 5 مايو  يوافق يوم الأحد : عيد الفصح القبطي
  • 6 مايو  يوافق يوم الإثنين: عيد شم النسيم
  • 15 يونيو يوافق يوم السبت: أجازة يوم وقفة عرفات
  • 16 يونيو يوافق يوم الأحد: عيد الأضحى المبارك
  • 17 يونيو يوافق يوم الإثنين: أجازة عيد الأضحى المبارك
  • 30 يونيو يوافق يوم الأحد: ثورة 30 يونيو
  • 7 يوليو يوافق يوم الأحد: رأس السنة الهجرية
  • 23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء: عيد الثورة
  • 15 سبتمبر يوافق يوم الأحد: عيد المولد النبوى الشريف
  • 6 أكتوبر يوافق يوم الأحد: عيد القوات المسلحة
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إجازات شهر نوفمبر 2023 والإجازات الرسمية للعام الجديد 2024

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