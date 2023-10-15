عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

يهتم المصريون بالبحث عن إجازات شهر نوفمبر المقبل بعد أن حصلوا خلال الشهر الجاري على إجازة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، ووفق ما عرضه موقع رئاسة الجمهورية عن إجازات شهر نوفمبر 2023، فعددها يصل إلى 8 أيام طوال الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات شهر نوفمبر 2023.

إجازات شهر نوفمبر 2023

إجازات شهر نوفمبر 2023 تقتصر فقط على الراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، ولا توجد إجازات شهر نوفمبر 2023 لمناسبات قومية أو دينية، وجاءت راحات شهر نوفمبر كالتالي:

يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، يوم السبت 4 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

يوم السبت 11 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

الاجازات الرسمية 2024