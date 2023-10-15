وزير التجارة يلتقي شركات تركية بمجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث والعقارات

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات بالسوق المصري بمجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية، في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة.

واستهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية حيث استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي بمصر في ١٥٢ فرصة استثمارية من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية التي يمكن تقديمها للشركات أعضاء الجمعية من أراضي مجانية تمنح لاقامة مشروعات واعفاءات ضريبية تصل إلى ١٠ سنوات.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التواصل خلال الفترة القادمة مع مسئولى الجمعية لعمل عرض تقديمى للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى اسطنبول ومركز تحديث الصناعة.

وأشار إلى أنه اجتمع مع مسؤولي شركة إل سي وايكيكي المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركة تحقق نجاحا مستمراً في السوق المصري حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا ١١٣ مليون دولار وبلغ اجمالى استثماراتها حوالي ١٠٠ مليون دولار وتمتلك مكتب مشترين فى مصر و٣٨ متجر تستهدف زيادتها إلى ١٠٠ متجر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

كما التقى الوزير مسؤولي مجموعة أيراغلو المتخصصة في انتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة، وتم بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري حيث تمتلك الشركة مصنعًا في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وتنتج الأقمشة في مصنع آخر في دمياط، خاصة أقمشة الجينز، وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية. بلغت صادرات الشركة في مصر حوالي ٢٠٠ مليون دولار. كما تناول اللقاء رغبة الشركة في توسعة مصنعها في دمياط ليصل الإنتاج إلى ٥٠ مليون متر قماش سنويًا، بمبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ١٥٠ مليون دولار.

وقال سمير إن الشركة ترغب في إقامة مصنع لإنتاج الغزول البوليستر والنايلون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ ٣٠٠ مليون دولار على مرحلتين، بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دولار. وأشار إلى أن الشركة ترغب أيضًا في إقامة مصنع لإنتاج مفروشات ولوازم الأسرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للاسواق الأفريقية. كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لإنتاج حبيبات البوليستر في مصر، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

هذا وعقد الوزير لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية. تعمل الشركة في مدينة ٦ أكتوبر منذ عام ٢٠١٢، وتبلغ اجمالى استثماراتها في السوق المصري 550 مليون دولار، وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة ٧٠ مليون دولار، ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة ٣٥ مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الحفاضات.

ولفت إلى أن الشركة تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات التى قام بها مركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن، ولا سيما فى ضوء توافر النخل المزروع فى مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على ما يزيد عن ٥ مليون نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام فى تصنيع الورق بدلاً من الاعتماد على المصدر التقليدى المتمثل في لب الورق.

كما التقى الوزير ممثلي شركة تي اند سي العاملة في مجال إنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجالات إنتاج البولى سيليكون لاستخدامها فى انتاج الواح الطاقة الفوتو ڤولطية.

واستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثمارى فى مصر فى مجال انتاج الملابس الجاهزة حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعى ومصدرى الملابس الجينز من مصر وتملك مصنعا يوظف ٦٥٠٠ عامل، حيث تخطط الشركة لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها ١٠٠ ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة فى العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.

وأضاف الوزير أنه اجتمع بمسؤولي شركة كيرفان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية، وخاصة الحلويات، حيث تمتلك الشركة حاليًا 3 خطوط إنتاج وتسعى لتوسيع مصنعها الحالي ليصل إلى مساحة تتراوح بين 32 إلى 50 ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير إلى منطقة شمال إفريقيا.

وأشار الوزير إلى ضرورة دراسة إمكانية اقامة استثمارات الشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار في المنطقة، كما أعلن عن تواجد الشركة ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركي في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق، عقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين، وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري في السوق المصري.