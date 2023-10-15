أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالفيوم

يبحث الكثير من أهالي الفيوم عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن أماكن معارض ومنافذ بيع المواد الغذائية، تقدم «الدستور» خلال السطور التالية، أسعار السلع المعلنة في منافذ ومعارض السلع الغذائية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الغرفة التجارية.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم

وقال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، لـ"الدستور" إنه تخفيفًا الأعباء عن كاهل المواطن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بخفض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي يتم متابعتها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية في اجتماع موسع يعقده أسبوعيًا انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم في عدد من الفروع، وما تزال مستمرة في ضم عدد كبير من المحال للمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم افتتاح المعارض والمنافذ في عدة سلاسل ومحال ومعارض على أرض المحافظة، أبرزها فروع إحدى السلاسل التجارية، ومحال تجارية سيتم إعداد قائمة بها وإعلانها، ومعرض حي الحادقة، ويجرى تجهيز معرض شارع أحمد شوقي، وحي المبيضة، ومعرض «كلنا واحد» أسفل الكوبري العلوي.

اقرأ أيضاً

أسعار السلع المخفضة وأنواعها

وصرح مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في تصريح خاص لـ" الدستور" بانخفاض أسعار السلع الغذائية بعدما تم إعفائهم من الرسوم لمدة 6 أشهر، والتي تشهد رقابة مكثفة بالاتفاق بين الغرف التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث جاءت الأسعار بعد التخفيض كالآتي:

أسعار الأرز.. يتراوح بين 18 حتى 20 جنيه، وأسعار السكر.. سجل سعر الكيلو 27 جنيه، وأسعار الزيت زنة 700 ملل.. يتراوح بين 30 وحتى 35 جنيه، وأسعار العدس.. يتراوح بين 36.5 وحتى 54 جنيه، وأسعار عبوة جبنة 500 جرام.. 24 جنيه.