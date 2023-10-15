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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فبراير 2024.. إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوى الهمم بجامعة بنها

إقامة هاكاثون التقنيات
إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوى الهمم بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن إقامة هاكاثون «التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم» تحت شعار «الوطن محتاج لجميع الهمم» في فبراير 2024 من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

إيجاد حلول مبتكرة في 6 مجالات

أوضح بيان جامعة بنها أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة كالتالي:
-  الصحة
-  التعليم
-  التوظيف
-  الرياضة
-  الترفيه
-  الإتاحة

وأشار الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي المعلومات أن هذا الإصدار الثالث للهاكاثون، حيث أقامت جامعة بنها في مارس 2022 هاكاثون المدن الذكية، وفي فبراير 2023 هاكاثون الحكومة الذكية، وفي فبراير 2024 تطلق الجامعة هاكاثون تمكين ذوي الهمم.

 فتح باب التسجيل

وأضاف "المشد" أنه جرى فتح باب التسجيل بداية من أمس   14 أكتوبر الجاري كما سيتم الإعلان عن الجوائز والميزات المقدمة من خلال الجامعة او من خلال الكيانات الراعية للحدث وكذلك الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها الصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك
ودعت جامعة بنها جميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون من خلال الرابط التالي من هنا https://hackathon.bu.edu.eg/register       
وفى سياق متصل أعلن الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل ادارة الجامعة،وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.

جامعة بنها اقتصاد رقمى تشجيع الإبتكار التحول الرقمي رئيس جامعة بنها

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