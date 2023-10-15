إثر خلافات مالية بينهم.. المشدد 15 عامًا لـ 8 خطفوا جارهم

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزي يحي أبو زيد، 8 متهمين بخطف جارهم بالسجن المشدد 15 عامًا لخلافات مالية بينهم.

نتائج تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ي.ع"، "ص.إ"، "ك.ش"، "س.ف"، "ع.ط"، "م.ش"، "م.ع"، "أ.س"، بخطف المجني عليه "إ.س"، كرها عنه بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأعدوا أسلحة نارية وذهبوا إلى مكان تواجده وقام كلا من المتهمين الأول والثاني والرابع والسابع والثامن بتعصيب عينيه وتكبيل يديه.

واقتادوه تحت تهديد الأسلحة النارية التي أعدوها سلفا ودفعوه عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به حتى احتجزوه بداخل مسكن المتهم الأول حال كون كلا من المتهمين الثالث والخامس والسادس متواجدين على مسرح الجريمة، للشد من أزرهم ومراقبة المجني عليه بمكان احتجازه وكان ذلك مصحوبا بطلب فدية مالية من شقيق المجني عليه مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مششخنين «بندقية، فرد خرطوش» بدون ترخيص، وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة النارية.