تأجيل محاكمة نجار وعامل بتهمة خطف قهوجي بالوراق

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة نجار وعامل لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع على 7 إيصالات أمانة منطقة بالوراق، لجلسة 17 ديسمبر المقبل في القضية رقم 1487 لسنة 2023 لجنح الوراق.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "مصطفى. أ" نجار باركيه ، "محمد. ص" عامل.

اتهام نجار وعامل بخطف شخص وإجباره علي التوقيع على ايصالات أمانة

كشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه "عيد. ع" بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامه بإجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفًا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين، قاموا بأكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة (٧) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التي أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.

وأشار أمر الاحالة أن المتهمين ضربا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وشهد المجني عليه "عيد ع "، قهوجي، في تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفي بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفًا، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبي، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، واحتجازه مدة يوم تقريبًا وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض (سكينتين).

وأضاف المجني عليه: أنهم أكرهوه على التوقيع علي ٧ ايصالات أمانة على بياض وذلك على إثر خلافات مالية سابقة بينهم، إلا إنه عقب ذلك تمكن من مغافلتهم والهرب قافزًا لنهر النيل وعزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه وخطفه واحتجازه واكراه على التوقيع.

التقرير الطبي الخاص بالضحية

ملاحظات النيابة العامة: ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالضحية الصادر من مستشفى الوراق المركزي، أن الإصابة عبارة عن كدمات متفرقة بالوجه والذراع الأيسر ويحتاج مُدة علاج أقل من إحدى وعشرون يومًا.