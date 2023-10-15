تفاصيل الجمعية العامة لـ"أموك" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022– 2023 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة البترول، فيديو لـ الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول.

https://www.youtube.com/watch?v=quVddj5uMPg

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة فى هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، موضحا أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.

وأشاد الملا، بالنتائج التي حققتها الشركة والدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

ووجه بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون فى مصاف الشركات الدولية فى هذا المجال، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار فى رفع كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلاً فى مشروعات ومجالات التحول الطاقى ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات وذلك تماشيا مع استراتيجية قطاع البترول والسعى الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشاد الملا، بأداء الشركة فى البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي ويعكس ثقة المساهمين فى أداء الشركة، وطالب بزيادة المشاركة في المسؤلية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة، موجها الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.