الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على الحجار نجم الليلة الختامية لمهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية بداية نوفمبر

على الحجار
على الحجار

يسدل النجم علي الحجار الستار على فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، التى تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هاني فرحات.

الحجار يسدل الستار على فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

ويحيي الحجار حفل ختام المهرجان المقرر إقامته على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بفاصل غنائي يحييه كل من المطربين أحمد عبدالكريم، وإيناس عزالدين، ثم يختتم الحجار الفعاليات، ويقدم على الحجار خلال الحفل باقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".

.. ويحيي ثالث ليالى المهرجان على مسرح النافورة 

وفى سياق متصل، يحيي النجم على الحجار الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان، من خلال حفل ضخم يحييه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، قيادة المايسترو هشام جبر، ويسبق حفل الحجار فاصل غنائي يحييه كل من المطرب محمد متولى، والمطربة إيناس عزالدين.

علي الحجار مهرجان الموسيقى العربية الليلة الختامية لمهرجان الموسيقى العربية مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية

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