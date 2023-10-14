اجتماع لجنة تحكيم مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي لاختيار فائزي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

تجتمع لجنة تحكيم مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالى، التابعة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32، لمناقشة تنظيم حفل استقبال المشاركين في المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات المهرجان التى تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هانى فرحات، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر على المسرح الصغير، بحضور الباحثين الضيوف ومقرري الجلسات العلمية.

لجنة مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالى كلا من الدكتور إيهاب عبد السلام، الموسيقار خالد حماد، الفنان عمرو إسماعيل، والمايسترو الدكتور محمد الموجي.

لجنة مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

تفاصيل مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

وسجل المتسابقون للمشاركة في مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالى، بتسجيل البيانات الشخصية، بعدها أعد المتسابق توزيع موسيقي أوركسترالي لأحد أعمال الفنان خالد الذكر سيد درويش.

لجنة مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

وتهدف مسابقات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا العام، إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة، وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك؛ لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

لجنة مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

جلسات المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ومن جهة أخرى، تقام أولى جلسات المؤتمر العلمي، فى تمام العاشرة صباح اليوم التالي السبت الموافق 21 أكتوبر الجارى، وتتواصل يوميا حتى الأربعاء 25 أكتوبر على المسرح الصغير.

لجنة مسابقة التوزيع الموسيقي الاوركسترالي

ويناقش المؤتمر العلمى هذا العام موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور وهي الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه، بالاضافة الى المسابقة المصاحبة التى تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عاما.