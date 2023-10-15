لبنان والفلبين مرشحتان للفوز بلقب ملكة جمال الكون 2023

تعد المرشحة للقب ملكة جمال الكون بلبنان والفلبين من بين أفضل المرشحات قبل النهائي العالمي في نوفمبر، حيث انضما مؤخرًا إلى قائمة العشرة الأوائل من تصويت المعجبين، والتي ضمت أيضًا ديان ليري من فرنسا، وأمارا بو من ميانمار، وأنطونيا بورسيلد من تايلاند، وميليسا فلوريس من المكسيك.

وأصبح التصويت عبر الإنترنت مفتوحًا الآن عبر تطبيق Miss Universe، حيث تحصل المتسابقة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات على مكان تلقائي في الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يتم تتويج ملكة جمال الكون القادمة يوم 18 نوفمبر في السلفادور.

وتوجت مايا أبو الحسن (25 عاما)، وهي شخصية إذاعية وتلفزيونية ملكة جمال الكون لبنان الشهر الماضي في مسابقة أقيمت في بيروت، وهي المتسابقة العربية الثالثة فقط في المسابقة العالمية إلى جانب ملكة جمال الكون المصرية مهرة طنطاوي وملكة جمال الكون البحرينية لجان يعقوب.

وفاز لبنان بلقب ملكة جمال الكون مرة واحدة عندما دخلت جورجينا رزق التاريخ بكونها أول امرأة من العالم العربي تفوز باللقب عام 1971، وفي الوقت نفسه تأتي ملكة جمال الكون الفلبينية دي من بلد مهووس بمسابقات ملكة الجمال، وقد فازت باللقب أربع مرات.

الممثلة وعارضة الأزياء ميشيل دي، 28 عامًا، مثلت مدينة ماكاتي في المسابقة الوطنية في شهر مايو، هي ابنة الممثلة والمنتجة ميلاني ماركيز، التي فازت بلقب ملكة جمال العالم عام 1979، وكمروجة للمسابقة قامت ماركيز أيضًا بتدريب العديد من ملكات الجمال اللاتي ذهبن لتمثيل الفلبين على المسرح الدولي.

مثلت دي أيضًا الفلبين في مسابقة ملكة جمال العالم، وقد احتلت المركز 12 في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لندن، حيث توجت توني آن سينج من جامايكا بالفائزة في ذلك العام.

ستتوج ملكة جمال الكون ريبوني جابرييل من الولايات المتحدة الأمريكية خليفتها في حدث نوفمبر في السلفادور، والذي سيبدأ بعدد من الجولات التمهيدية الموزعة على عدد من الأسابيع، وفيما يلي أفضل 10 متسابقات في مسابقة ملكة جمال الكون الحاصلات على أكبر عدد من أصوات المعجبين بالترتيب الأبجدي:

- ألبانيا: إندي ديمنيري

- تشيلي: سيليست فييل

- فرنسا: ديان لير

- لبنان: مايا ابو الحسن

- المكسيك: ميليسا فلوريس

- ميانمار: أمارا بو

- نيكاراغوا: شينيس بالاسيوس

- الفلبين: ميشيل دي

- بورتوريكو: كارلا أسيفيدو

- تايلاند: أنطونيا بورسيلد