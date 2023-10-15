الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون جنوب نابلس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات المزارعين من قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم عنوة في خربة يانون جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الواقعة بين عقربا ويانون، وأجبرت المزارعين على مغادرتها، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مناقشات بشأن الجهود المبذولة لحماية المدنيين في اتصالين منفصلين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط اندلاع أعمال العنف الحالية في الشرق الأوسط.

حركة حماس تنفذ هجومًا ضد إسرائيليين

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن بايدن كرر في اتصاله مع نتنياهو تحذيره ضد أي شخص يسعى لتوسيع الصراع وتبادل وجهات النظر حول حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية.

وقبل أسبوع، نفذت حركة حماس هجوما ضد إسرائيليين في البلدات الحدودية وفي مهرجان موسيقي. وبلغ عدد القتلى أكثر من 1300، حسب أرقام الجيش الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

وردا على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة الذي تحكمه حماس. وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني حتى الآن، ويعتقد أن إسرائيل على وشك تنفيذ هجوم بري على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه مع ظهور المزيد من المعلومات حول الفظائع الوحشية التي ارتكبتها حماس خلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس بايدن مجددا على ضرورة قيام جميع الدول بإدانة حماس بشكل لا لبس فيه باعتبارها منظمة إرهابية لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني"، وفقا لنص المكالمة مع نتنياهو.

آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة، آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الذي اخترق فيه المئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق قبل أسبوع، ضمن عملية طوفان الأقصى، مما أدى إلى اجتياح مجتمعات جنوب إسرائيل بالإضافة إلى مهرجان موسيقي، ما أسفر عن نحو 1300 قتيل.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية انتقامية على القطاع الساحلي مما أسفر عن استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين في قطاع غزة، واستشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.