17 إصابة برصاص الاحتلال فى نابلس

أصيب 17 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 17 شابًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات عند حاجز حوارة، فيما أصيب صحفي جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، وشاب بكسور إثر دعسه من قبل مركبة للاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن كل شيء مستهدف أمام الصواريخ التي تنهمر من الجو والبحر ومدفعية الاحتلال بشكل متواصل على مدار سبعة أيام على رءوس المواطنين في القطاع.

وطالب البزم المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة بالثبات في منازلهم وأماكنهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين يريد أن يهجر الفلسطينيين مرة أخرى عن أرضهم، مشددًا على أن نكبة 1948 لن تتكرر مرة أخرى، قائلًا: "بل سنعود لأرضنا مجددًا".