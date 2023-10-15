الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بتروسيف" تُشارك في المناورة العسكرية "مصر 9" ببورسعيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، في فعاليات المناورة العسكرية “مصر 9” التي نُفذت بمحافظة بورسعيد، وتم تنفيذ خطة المحاكاة العملية لإنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة بورسعيد.

بتروسيف تُشارك في المناورة العسكرية «مصر 9» بـ بورسعيد

وتضمنت فعاليات المناورة كيفية تعامل الجهات المعنية مع حادث تسرب بقعه زيتية إلى داخل ميناء غرب بورسعيد واحتوائها فى أقل وقت ممكن، حيث قامت الكوادر الفنية المتميزة لشركة بتروسيف بالاستجابة للبلاغ بنجاح لاحتواء بقعة الزيت في أقل وقت ممكن مع تنظيف جميع المناطق والأرصفة التي تلوثت بالزيت.

وحضر فعاليات التجربة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والعميد باسم سعيد، المشرف على الشبكة الوطنية، والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والعميد أحمد حنفي ممثل هيئة البحث والإنقاذ، والجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة.

وأشاد «الغضبان» بالمستوى المتميز لجميع المشاركين بالتجربة وخص بالذكر المشاركين من شركة بتروسيف  مركز الإسكندرية لمكافحة التلوث البترولي.

ومنح اللواء طيار محمد أحمد سليمان متولى مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، شهادة تقدير ودرع مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إلى مدير مركز الإسكندرية تقديرًا للجهود المشرفة التي قام بها مركز الإسكندرية أثناء فعاليات التجربة، وقد قام محافظ بورسعيد بتسليم شهادة التقدير ودرع مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة إلى الربان نادر درويش، مدير مركز الإسكندرية بشركة بتروسيف.

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بتروسيف المناورة العسكرية مصر 9 بورسعيد تسرب بقعه زيتية إلى داخل ميناء غرب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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