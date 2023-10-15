الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: يجب على واشنطن إقناع إسرائيل بالتراجع عن الغزو البري لغزة

غزة
غزة

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إنه يجب على واشنطن والإدارة الأمريكية أن تقنع حليفتها إسرائيل بعدم الانخراط أو البدء في غزو بري شامل لقطاع غزة، واعتبرت المجلة أن الغزو البري من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة سيكون كارثي لإسرائيل.

الغزو البري الإسرائيلي لغزة 

وأوضحت المجلة، أن الحملة البرية الإسرائيلية بدت أمرًا حتميًا منذ اللحظة التي هاجمت فيها المقاومة الفلسطينية، وقد دعمت واشنطن الخطط الإسرائيلية بشكل كامل، وامتنعت بشكل خاص عن الحث على ضبط النفس. 

 

ووفقا للمجلة، فالآن هو الوقت المناسب لتكون واشنطن أكثر هدوءا وتنقذ إسرائيل من نفسها، لأن الغزو الوشيك لغزة سوف يشكل كارثة إنسانية وأخلاقية واستراتيجية، فهو لن يضر بشدة بأمن إسرائيل على المدى الطويل ويسبب تكاليف بشرية لا يمكن تصورها للفلسطينيين فحسب، بل سيهدد أيضًا المصالح الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، وفي منافسة واشنطن مع الصين على النظام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

وتابعت أن إدارة بايدن - التي توجه النفوذ الفريد للولايات المتحدة والدعم الوثيق الذي أظهره البيت الأبيض للأمن الإسرائيلي - يمكنها الآن منع إسرائيل من ارتكاب خطأ كارثي، والآن بعد أن أظهرت تعاطفها مع إسرائيل، فيجب على واشنطن أن تركز على مطالبة حليفتها بالامتثال الكامل لقوانين الحرب، ويتعين عليها أن تصر على أن تجد إسرائيل سبلًا لنقل القتال إلى حماس على نحو لا يؤدي إلى تهجير وقتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

txt

الرئيس الأمريكى: ندعم جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة

الحصار الإسرائيلي على القطاع 

وقالت المجلة، إنه منذ عام 2007، حافظت إسرائيل على حصارها الخانق على غزة، والذي يقيد بشدة اقتصاد القطاع ويفرض تكاليف بشرية باهظة وخلال اندلاع الصراع بشكل عرضي – في عام 2008، و2014، ومرة أخرى في عام 2021 – قصفت إسرائيل بشكل مكثف المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في غزة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف من المدنيين بينما أضعفت قدرات حماس العسكرية وحددت الثمن الذي يجب دفعه مقابل الاستفزازات، وقد أصبح القادة الإسرائيليون يعتقدون أن هذا التوازن يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وكانوا يعتقدون أن حماس تعلمت الدروس من مغامرات الماضي من خلال ردود الفعل العسكرية الإسرائيلية غير المتناسبة على نطاق واسع.

وتابعت المجلة: “تجاهل المسؤولون الإسرائيليون الشكاوى الدائمة حول الآثار الإنسانية للحصار. وبدلًا من ذلك، كانت إسرائيل راضية بإبقاء غزة في مرتبة متأخرة مع تسريع خطواتها الاستفزازية على نحو متزايد لتوسيع مستوطناتها والسيطرة على الضفة الغربية”.

txt

الثلاثاء.. قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو لبحث ما يجرى فى غزة

 احتمالات فشل الغزو البري الإسرائيلي

واعتبرت فورين أفيرز، أن غزو غزة نفسه سوف يكون مليئًا بالشكوك ومن المؤكد أن حماس توقعت مثل هذا الرد الإسرائيلي، وهي مستعدة جيدًا لمحاربة تمرد حضري طويل الأمد ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة، ومن المحتمل أن تأمل في إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الذي لم يشارك في مثل هذا القتال منذ سنوات عديدة.

وتابعت أنه يمكن لإسرائيل أن تحقق نصرًا سريعًا، لكن هذا يبدو غير مرجح؛ لأن التحركات التي قد تؤدي إلى تسريع حملة البلاد، مثل قصف المدن وتسويتها بالأرض وإخلاء الشمال من السكان، ستأتي بتكاليف كبيرة على السمعة. وكلما طال أمد الحرب، كلما أمطر العالم بصور القتلى والجرحى من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكلما تزايدت الفرص لوقوع أحداث تخريبية غير متوقعة.

الغزو البري غزة فورين أفيرز واشنطن إسرائيل قطاع غزة كارثي

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: الاحتلال يؤجل الغزو البرى الشامل لغزة بسبب الظروف الجوية

جيش الاحتلال: التقدم البرى فى غزة سيكون معقدًا بسبب الأنفاق

بلومبرج: ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الهجوم البري الشامل على غزة

نيويورك تايمز: الغزو البري الإسرائيلي لغزة "صعب استراتيجيا" ومكلف لقوات الاحتلال

"الفرنسية": السعودية علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل

كاتب أمريكى: تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

رويترز: العالم العربي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

إندبندنت: الآلاف يخرجون في بريطانيا تأييدا للفلسطينيين ومطالبات بإنهاء الاحتلال

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"