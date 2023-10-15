الأمطار المتوسطة مستمرة على الإسكندرية.. وحركة الملاحة بالميناء طبيعية

تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، حيث تعرضت المحافظة لأمطار متوسطة مع تكاثر السحب وحالة من الغيوم، ولم تتأثر حركة سير المشاه والمركبات أو ذهاب الطلاب للمدارس أو الجامعات والموظفين لأعمالهم، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.



واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كل الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لتلقي أي بلاغات ومواجهة ظروف الطقس، مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة التي تشهد تجمع مياه الأمطار لتصريفها.

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "رياح الصليبة" التي تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.

وكان قد أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أجهزة المدن الجديدة بدأت مراجعة استعدادات استقبال موسم الشتاء، والتعامل مع الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتأكد من توافر المعدات والأفراد المكلفين بالتعامل مع الأمطار، وكذا تطهير مخرات السيول، ومصارف الأمطار، وغيرها من الاستعدادات.

فى السياق نفسه، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية وتنفيذ محاكاة تحرك سريع للتعامل مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، مشددة على الاستعداد الكامل من ناحية جاهزية المعدات وتطهير بالوعات صرف الأمطار ومخرات السيول، وجاهزية الكوادر والتنسيق بين الإدارات المعنية وغرفة العمليات على مدار الساعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأجهزة المدن الجديدة للقيام بإجراءات متعددة لمواجهة الأمطار والسيول.