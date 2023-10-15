الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الخارجية الفرنسية: عودة 1200 شخص من تل أبيب بعد الأحداث الأخيرة

آن كلير لوجندر
آن كلير لوجندر

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، اليوم الأحد، أنه جرى تنظيم أربع رحلات جوية خاصة في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر، ما سمح بعودة نحو 1200 شخص من تل أبيب، وذلك في أعقاب الأحداث المضطربة في إسرائيل.

وجاء تنظيم الرحلات في إطار ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في 11 أكتوبر، من تنظيم العديد من الرحلات الجوية الخاصة للسماح للفرنسيين الذين لم يتمكنوا من العثور على مقاعد متاحة على الرحلات الجوية التي لا تزال تعمل في تل أبيب، بالعودة إلى الأراضي الفرنسية.

ومن المقرر تنظيم ثلاث رحلات خاصة أخرى اليوم الأحد، حيث تعطى الأولوية لإجلاء الأشخاص الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

وأضافت أن الوزارة تعمل مع الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" لاستئناف رحلاتها التجارية في أقرب وقت ممكن.

الخارجية الفرنسية الرحلات تل أبيب الاشخاص كاترين كولونا

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