الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أفادت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل، وذلك بعدما أعلنت إيران أنها سيتعين على التدخل لوقف التصعيد في غزة إذا لم توقف إسرائيل عدوانها على القطاع.

وقال مسؤول أمريكي للشبكة إنه "سيتم إصدار أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو.إس.إس إيزنهاور بالتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات يو.إس.إس جيرالد فورد، التي وصلت للمنطقة الأسبوع الماضي".
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران بعثت رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها "لا تريد مزيدًا من التصعيد" في غزة، وإنه "سيتعين عليها التدخل" إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبعثت إيران بهذه الرسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيروت، السبت، حسبما أفاد مصدران دبلوماسيان لـ"أكسيوس".

إيه بي سي نيوز الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون حاملة طائرات إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورى على استهداف إسرائيل مطار حلب

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"