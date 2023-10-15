عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

أفادت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل، وذلك بعدما أعلنت إيران أنها سيتعين على التدخل لوقف التصعيد في غزة إذا لم توقف إسرائيل عدوانها على القطاع.

وقال مسؤول أمريكي للشبكة إنه "سيتم إصدار أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو.إس.إس إيزنهاور بالتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات يو.إس.إس جيرالد فورد، التي وصلت للمنطقة الأسبوع الماضي".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران بعثت رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها "لا تريد مزيدًا من التصعيد" في غزة، وإنه "سيتعين عليها التدخل" إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبعثت إيران بهذه الرسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيروت، السبت، حسبما أفاد مصدران دبلوماسيان لـ"أكسيوس".