أمل عفيفى: لى تجربة كبيرة مع الصالونات الثقافية.. واكتشفت خطأ روايتى من المناقشة

نظم معرض زايد للكتاب ندوة عن الصالونات الثقافية في مصر، وتحدث فيها كل من النائبة والكاتبة ضحى عاصي والكاتبة رانيا بكر مديرة النشر بدار العربي للنشر والتوزيع والدكتورة أمل عفيفي وأدارها الكاتب عماد العادلي.

وقالت الدكتورة أمل عفيفي: “كانت لي تجربة مع الصالونات، ولكن ليس الشكل الرسمي، وإنما مجموعة أصدقاء نتقابل على ثقافة، وكنا نقوم بعمل مناقشة للكتب بجانب أنشطة أخرى مثل الرحلات للأماكن التاريخية، والحقيقة تبين لنا أنه نشاط جيد للغاية، خاصة بعد أن انضم إلينا الناقد الكبير والمفكر صلاح فضل، وأثرى الصالون بوجهات نظره وسعدنا أن نلتقي بكبار الكتاب”.

وتابعت: “كنا نأخذ الأمور ببساطة ونناقش كل أديب وشرط أن نقرا الكتاب ونناقشه بمميزاته وأوجه القصور فيه، مع أننا قراء عاديين، وكان الكتاب يحبون اللقاء وكثيرا ما وجدنا أخطاء بسيطة في الأعمال الأدبية”.

وأكملت: “من هنا حدث لي موقف ما، كنت قد أتممت روايتي الأولى وناقشناها في الصالون، فتبين لو وجود خطأ في نقطة كنت قد قصدت بها فلاش باك، وبالطبع لم استطع تغيير الخطأ، ونفس الأمر لدى أي كاتب فالصالونات والمناقشات تفيد الكاتب والقارئ، الحقيقة أننا نستفيد كلنا من وجهات النظر المختلفة”.

وواصلت: "كانت الدكتورة ضحى عاصي ترتاد الصالون أيضًا، وكانت تجربة جميلة والآن هناك الكثير من الـ"بوك كلاب" وكل مجموعة فيما بينها تكن مجموعة للقراءة، والأهم في ذلك أنها تشجع على القراءة ونحن شعب لم نتعلم القراءة في الصغر وكيف يمكن أن نستعير الكتب من المكتبات فنقرأ في سن صغيرة، ولم تكن هناك قراءة حرة، وكان الطالب فينا يعتبر أن القراءة حمل ثقيل عليه في منهجه الدراسي نفسه".