السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": حب الوطن دفعني إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967

اللواء صلاح عبدالرحيم
اللواء صلاح عبدالرحيم

وثق اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر.  

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت: "كنت طالب في السنة الأولى لكلية التربية وتركتها والتحقت للكلية الحربية، ونقطة التحول جاءت من نكسة 1967، وكنا أولاد ثورة 52 وكبرت وفتحت أعيني على الزعيم جمال عبدالناصر، فكان لدينا حب كبير للثورة، وعندما حصلت النكسة عملت غصة في قلبي لشخص يحب وطنه وزعيمه، فحب الوطن دفعني إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967، وعندما تنحى الزعيم خرجت مع الجموع الرافضة للتنحي".

 

وأضاف: “كل من خرج من البيت ذهب لقصر عابدين مشيًا على الأقدام رفضا للتنحي، وبعدها نزل منشور بدفعة للكلية الحربية فبدون تفكير ذهبت لسحب الملف في اليوم الثاني و22 يوليو 1967 كان أول يوم لي في الكلية الحربية، وكان مؤشر من الدولة أنه لا مجال للاستسلام للنكسة وأنه لا بد من تغيير الواقع، وتخرجت وانضميت للكتيبة 18 مشاه في 10 فبراير 1967، وكان موقع اللواء والكتيبة في القنطرة غرب، ولم نشعر براحه طوال هذه الفترة”.
 

 وتابع: "كان أول انضمام إلى السرية الأولى بالكتيبة 18 مشاة على القناة، وأثناء سيري للكتيبة تم رصد صوت للسيارة وأطلقوا النيران علينا، ووصلنا وأديت تمام لقائد الكتيبة، وكانت عبارة عن سريتين على القناة وفصيلة على الطريق في العمق".

 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

صلاح عبد الرحيم محمد الباز اكسترا نيوز برنامج الشاهد

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