السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"متزعلوش".. جمال شعبان يحذر من "الزعل الشديد": يصيبك بأمراض القلب

جمال شعبان
جمال شعبان

أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن ما يحدث في فلسطين يتسبب في الكثير من المشاكل في القلب بسبب "كثرة الزعل".

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على قناة المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن كثرة الأخبار السيئة وما يحدث في العالم العربي وبالأخص الشعب الفلسطيني، قد يزيد من خطر الأصابة بالأزمات القلبية.

ووجه شعبان، عدد من النصائح لتجنب المضاعفات الناجمة عن الضغوط الحياتية، وخاصة الناجم عن ما يحدث في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن على الجميع أن يتحلى بالمرونة في التعامل مع الضغط.

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الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق الاسبق في المساء مع قصواء cbc

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