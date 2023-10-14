"متزعلوش".. جمال شعبان يحذر من "الزعل الشديد": يصيبك بأمراض القلب

أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن ما يحدث في فلسطين يتسبب في الكثير من المشاكل في القلب بسبب "كثرة الزعل".

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على قناة المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن كثرة الأخبار السيئة وما يحدث في العالم العربي وبالأخص الشعب الفلسطيني، قد يزيد من خطر الأصابة بالأزمات القلبية.

ووجه شعبان، عدد من النصائح لتجنب المضاعفات الناجمة عن الضغوط الحياتية، وخاصة الناجم عن ما يحدث في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن على الجميع أن يتحلى بالمرونة في التعامل مع الضغط.