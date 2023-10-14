السجن المؤبد غيابيًا لـ"جنانيني" لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة جناينى بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المواد المخدرة

توصلت التحقيقات علي اثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية لقيام المتهم "م.ع.ا" جنايني، بالاتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال الي مكان تواجده، شاهدته القوة الأمنية يقف ممسكا في يده علبة معدنية ويتاجر في المواد المخدرة، فتم ضبطه وانتزاع العلبة من يده وبفضها تبين أنها تحوي علي عدد 19 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.