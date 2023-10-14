السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ست نعيمة" أشهر صانعة سجاد بمعرض "تراثنا": العلم لا يتوقف عند سن معين

نعيمة أحمد
نعيمة أحمد

قالت نعيمة أحمد، والتي تعمل في صناعة الكليم وإحدى المشاركات في معرض تراثنا، إنها تهوى أعمال الهاند ميد منذ طفولتها، وحرصت على تعلم حرف الأشغال اليدوية والتي من ضمنها أعمال الهاند ميد، ما دفعها تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وأضافت نعيمة، أنها تعلمت حرفة الكليم وأصبحت متمكنة فيها، خاصة وأنها لم تقم بدراستها في أي من الأماكن إلا أنه كان لديها الموهبة التي مكنتها من تصميم المنتج أشبه باللوحة الفنية.

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مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

افتتاح معرض تراثنا

منذ أيام مضت افتتح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023، يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية 2023 أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية.

تشارك فيه 6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل  منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض  جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عدد من الحرف اليدوية هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».

طرق الوصول لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023

الخط الأول: ميدان التحرير -أمام جو باص - ميدان رمسيس "أمام مسجد الفتح"- ميدان العباسية "أسفل كوبري العباسية"- نادي السكة الحديد- المعرض، والعودة في نفس الخط.

الخط الثاني: سينما روكسي "مصر الجديدة"- منطقة الكوربة "قبل نفق الثورة"- سنترال ألماظة- سيتي ستارز مول- أول شارع مكرم عبيد- أول شارع عباس العقاد- ميدان الشهيد هشام بركات- المعرض، والعودة في نفس الخط.

الخط الثالث: محيط مسجد المشير- المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل إلى مركز المعارض الدولية.

أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا

أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
أشهر صانعة سجاد بمعرض تراثنا
طرق الوصول لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 نعيمة أحمد صناعة الكليم عرض تراثنا أعمال الهاند ميد الكليم تراثنا

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