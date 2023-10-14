السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: موقف مصر حاسم في رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، ليس فقط باعتبارها أمن قومي مصري ولكن لأنها القضية العربية المركزية الأولى.

ونوه نسيم في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسى في حفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، قائلا: إنها كانت كلمة شديدة الأهمية  وتضمنت رسائل، بأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية وتنال كل الاهتمام. مشيرا: أن مصر قدمت جهودا كبيرة للقضية الفلسطينية ودعما سياسيا وماديا ومناصرة للقضية على مختلف المنابر الإقليمية والعالمية.

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وحذر عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تشهد لحظة حاسمة مع تواصل العدوان الاسرائيلي الغاشم عليها، ومنعطفا خطيرا، من خلال القصف المتواصل على أهلها من المدنيين. فالاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وضد النساء والأطفال والشيوخ.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بما قاله الرئيس السيسي، أن مصر جاهزة لوضع كل الإمكانيات والقدرات المصرية في سبيل إيقاف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات، والتوسط بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي، إنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية بتفريغها من مضمونها ولا تصفيتها وفق المخططات الإسرائيلية الموضوعة لذلك.

النائب نادر يوسف نسيم مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية القيادة السياسية القضية العربية

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