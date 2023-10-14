حمزة نمرة يحث جمهوره للتبرع لصالح الفلسطينيين (فيديو)

أعلن النجم حمزة نمرة عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بالتزامن مع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأهالي في قطاع غزة.

وحث حمزه نمرة جمهوره على التبرع لصالح أشقائنا الفلسطينيين الذين يعانون من الحصار والعدوان الإسرائيلي وذلك لتخفيف المعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي.

ونشر حمزة نمرة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي العالمي “فيس بوك" دعى فيه جمهوره للتبرع لصالح بنك الطعام المصري والهلال الأحمر المصري وذلك لوصول أكبر قدر من الإعانات الطبية والغذائية داخل قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

مشاركة حمزة نمرة للمرة الأولى بمهرجان الموسيقى العربية 32

ويستعد حمزة نمرة للمشاركة لأول مرة فى تاريخ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر انطلاق دورته الـ32 فى الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهرجان المايسترو العالمي هانى فرحات.

ويحيى حمزة نمرة خامس ليال فعاليات المهرجان، بمشاركة فرقته الموسيقية، وذلك يوم السبت الموافق 28 أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويسسبقه فاصلا غنائيا يحييه كلا من المطربين حنان عصام، وفرح الموجي، وأميرة أحمد.