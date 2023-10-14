السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات حاشدة فى "ميلانو" لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى (فيديو)

مظاهرات حاشدة فى
مظاهرات حاشدة فى ميلانو

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تضامنية وداعمة للشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة

جذبت المظاهرات آلاف المشاركين وأطلقوا شعارات ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية وجرائم الإبادة المرتكبة ضد الفلسطينيين.

تجوب المظاهرات شوارع ميلانو، وتشير إلى مدى قلق الناس وغضبهم إزاء ما يحدث في قطاع غزة، ورفع المشاركون صور الشهداء الفلسطينيين ويحملون الأعلام الفلسطينية كتعبير عن دعمهم وتضامنهم الكامل للشعب الفلسطيني.

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لا يقتصر الدعم على المظاهرات فحسب، بل يتجلى أيضًا في التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية التي يقدمها العديد من الأفراد والمنظمات للفلسطينيين في قطاع غزة. 

كما أقيمت مؤتمرات وفعاليات توعوية لتسليط الضوء على الواقع الصعب الذي يواجه الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الوعي بحقوقهم الإنسانية والعدل.

تحظى هذه المظاهرات بتفاعل كبير من قبل المجتمع الإيطالي، حيث يعارضون بشكل جماعي الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون بوقف العدوان وتحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية. إن هذا التضامن المشترك يساهم في رفع الوعي العالمي بقضية الفلسطينيين وضرورة وقف العنف وتحقيق السلام.

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مظاهرة وسط لندن تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم، نظم آلاف الأشخاص، مظاهرة وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل مظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

كما رفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يوم السبت الماضي،  أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

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