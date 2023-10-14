عكاشة: دور جامعة الدول العربية في توصيل الصورة الحقيقية للعدوان على غزة "جيد"

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة المصرية تحث كافة المسئولين من أجل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووقف التصعيد.

وأضاف، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك خطة لوجستية وزخم من المجتمع المصري لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

ونوه عكاشة، أن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني ركن أساسي لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العقبات على المستوى السياسي، ولكن دور جامعة الدول العربية كان جيدًا في توصيل الصورة الحقيقية للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكد عكاشة، أن الموقف الدولي به الكثير من العقبات، ونأمل في أن يتم توصيل الصورة الصحيحة حول ما يفعله الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.

وقال عكاشة، إن السبب في الدعم للحكومة الإسرائيلية جراء ما يحدث في غزة من قبل بعض الدول الغربية، ما هو إلا خدمة لمصالحها فقط.