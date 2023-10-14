لليوم الثاني على التوالي.. إقبال غير مسبوق على التبرع بالدم لصالح أهل غزة

شهد مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية بشارع مصدق الدقي إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لليوم الثاني على التوالي للتبرع بالدم لصالح أهل غزة.

وتوافد مئات المواطنين على مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية منذ الصباح الباكر اليوم السبت، للتبرع بالدم لصالح أهل غزة، دعمًا من المصريين لأشقائنا في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجرى حملات التبرع بالدم وفقًا لثلاثة محاور، تبدأ باستبيان حالة المتبرع، وإجراء تحليل دم لقياس نسبة الهيموجلوبين، وكشف طبي كامل للتأكد من حالته الصحية إذا كانت تسمح بالتبرع أم لا.

التبرع بالدم لصالح غزة

وقد تمركزت سيارة التبرع بالدم أمام مقر الجمعية منذ الصباح الباكر على مدار اليومين أمس الجمعة واليوم السبت، استعدادًا لاستقبال المواطنين وبدء حملة التبرع بالدم لأهالي غزة.

ويقوم الأطباء المتواجدين في الحملة باستقبال المتبرعين وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى قدرة المتبرع بالدم على التبرع، ومن بعد التأكد من صحته يقوم بالتبرع وأخذ الدم وعمل فحص فيروسات له قبل إرساله لأشقائنا في غزة.

وهناك بعض التعليمات الخاصة بالتبرع، فعلى الشخص المتبرع أن يتناول وجبة طعام قبل التبرع بساعة واحدة ولا يمكن للمتبرع أن يكون صائم، ولابد من تناول العصائر بعد اللجنة بنصف ساعة، مشيرة إلى أن هناك فريق طبي متكامل للحفاظ على صحة المتبرعين.

التحالف الوطني يدعم أهل غزة

وسبق أن أعلنت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

أماكن التبرع بالدم بالمحافظات

ووفرّت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستيِّ "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي.

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة

التبرع بالدم لصالح غزة