تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء هولندا

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال، ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وقدم أبو مازن الشكر للرئيس الوزراء على المساعدات التي تقدمها هولندا وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.

الرئيس الفلسطيني يطالب الضغط علي إسرائيل لمنع المستوطنين من الاعتداء علي المدن الفلسطينية

وطالب الرئيس عباس جميع الجهات المعنية بالضغط على إسرائيل لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.

وجدد الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني لن نسمح بتكرارها ابدا.

وأكد الرئيس عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقدم مساعداتها الانسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.

كما تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن القانون الدولي لا يجيز القيام بعملية تهجير للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب إسبانيا، أن هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يتسبب بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لن يعالج إلا عبر الاعتراف بدولتين، إسرائيلية وفلسطينية.