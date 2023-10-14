الإفتاء تعلن الإثنين غرة ربيع الآخر

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريًا، بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء أنه تحقق لديها من نتائج الرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر وعلى ذلك يكون غدا الأحد هو المتمم لشهـر ربيع الأول ويكون يوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء اوضح في وقت سابق بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر ربيع الآخر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 14 /10 /2023م "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون ولد قبل غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر فى الطور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ7 دقائق فى مكة و6 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية مدة تترواح بين 6:7 دقائق وفي عواصم المدن العربية والإسلامية فى مدة تتراوح بين 2:17 دقيقة وبذلك يكون يوم الأحد 15 /10 /2023م هو المتمم لشهـر ربيع الأول 1445هـ وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1445هـ فلكيًا يوم الإثنين 16 /10 /2023م.