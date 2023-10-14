السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي خلال الساعات المقبلة عقب عودته من مسقط رأسه بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 5 أيام للتوقف الدولي.

وكشف مصدر مسئول، عن أن الخطيب سوف يناقش كولر في عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول، ويأتي على رأسها موعد البدء في تطوير أرضية التتش وملف التجديد للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وعمرو السولية وقراره الفني بشأن حسم مصير الرباعي.

وأضاف أن رئيس الأهلي سوف يتطرق أيضًا، خلال الجلسة حول مناقشة برنامج الفريق الأول استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تتضمن مشاركة فريق الكرة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري وبطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى الجلسة سوف تشهد الحديث عن مصير بعض اللاعبين الذين تلقوا عروض للرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وأيضا طلبات كولر الفنية بشأن تدعيم صفوفه عقب تحديد بعض المراكز، سواء في مركزي خط الدفاع والظهير الأيسر.

محمد الشناوي الاهلى كولر الخطيب فريق سيمبا التنزاني

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