كولر يُجهز كريم الدبيس قبل مواجهة سيمبا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيز اللاعب الشاب كريم الدبيس للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، تحسبًا لغياب الدولي التونسي علي معلول بسبب الإرهاق.

وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة من أجل مواجهة سيمبا يوم 20 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق بطولة الدوري الأفريقي بمشاركة 8 أندية وعلى رأسها النادي الأهلي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر.

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كولر يخشى إرهاق علي معلول من رحلة اليابان

جاء قرار كولر بسبب خوفه من تعرض علي معلول للإرهاق بسبب طول الرحلة من اليابان إلى تنزانيا والتي تستغرق عدة ساعات ترانزيت.

ولهذا السبب يُجهز كريم الدبيش ليقود الجبهة اليسرى أمام سيمبا التنزاني في حال عدم قدرة معلول على المشاركة.

وكان علي معلول قد خاض مع منتخب تونس مباراة كوريا الجنوبية الودية التي أقيمت اليوم قبل أن يسافر رفقة الفريق التونسي إلى اليابان لمواجهة الفريق الياباني وديًا يوم الثلاثاء المقبل.

وعقب انتهاء ودية المنتخب التونسي مع اليابان سيطير علي معلول إلى تنزانيا للمشاركة مع الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني.

وكان مسؤولو الأهلي قد اتفقوا مع معلول على السفر عقب انتهاء مباراة تونس واليابان مباشرةً يوم 17 أكتوبر.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر النجم التونسي من اليابان إلى تنزانيا مباشرةً، ورفض مسئولو الأهلي فكرة حضور اللاعب إلى القاهرة ثم السفر مع الأهلي إلى تنزانيا توفيرًا للوقت والجهد.

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