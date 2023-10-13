كولر يبلغ لجنة تخطيط الأهلي بضرورة تدعيم الفريق بمدافع وظهير أيسر

استقرت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، على إنهاء بعض الأمور الفنية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أبلغ لجنة التخطيط بحاجته الفنية لتدعيم الفريق بضم مدافع وظهير أيسر للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللجنة طرحت علي كولر الثنائي أحمد رمضان بيكهام و محمد شكرى لاعب سيراميكا والأهلى السابق للاستعانه بهما في مركزي الدفاع والجبهة اليسري خلال انتقالات يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من اللجنة منحه مهلة خلال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لدراسة ومتابعة اللاعبان بعد حصوله علي تقرير شامل من محلل أداء الفيديو خلال الفترة الأخيرة.

وتفاوضت إدارة الأهلي مع مسئولو سيراميكا لضم بيكهام قبل غلق باب الميركاتو الصيفي لولا تمسك أيمن الرمادي المدير الفني باستمرار اللاعب مع فريقه بخلاف وجود بند في عقد محمد شكري بسداد 7 ملايين جنيه في حالة رغبة القلعة الحمراء استعادته.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٥ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الدوري الممتاز| الأهلي راحة لمدة ٥ أيام

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلي قبل توقف الدوري، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب.

واستكمل كولر حديثه قدمنا أداءً جيدًا طوال المباراة أمام منافس قوي ومنظم، ولكن التركيز والتحضير الجيد للمباراة كان عنصرًا مميزًا لدينا ويعد السبب وراء تحقيق المكسب.

وعن مستوى الفريق أمام الدراويش قال كولر اجتهدنا كثيرًا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا أننا واجهنا منافسًا جيدًا جدا وليس من السهل فرض مستواك الفني عليه لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصًا في الجانب الهجومي.