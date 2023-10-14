مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا شعبيًا حول الاستعداد للاستحقاق الرئاسي القادم بالداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، لقاء موسعًا مع الوحدة الحزبية بقرية العوينة ورموز المجتمع بالقرية وشباب القرية، حول الاستعداد للاستحقاق الرئاسي القادم ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والحشد أمام صناديق الاقتراع وذلك بمقر الوحدة الحزبية بمدينة موط.

أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

أكد النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل، وضرورة توعية وحث المواطنين من جميع فئات المجتمع على المشاركة في التصويت الانتخابي وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والاستعانة بالشباب والمرأة.

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بالداخلة بجهد كوادر وأعضاء الحزب وخاصة من المرأة في الإصرار الذي شاهده الجميع أثناء تحرير التوكيلات لدعم وتأييد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا لأهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.



المبادرات الرئاسية غيرت جذريا حياة المواطنين في الواحات

وشرح عبد الغني، المبادرات الرئاسية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري ومحافظة الوادي الجديد بصفه خاصة وانعكس أيضًا بشكل إيجابي علي مستوي معيشة الأسر الريفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة البرنامج التدريبي (التحول الرقمي والمستقبل التقني) لأهالي قرية العوينة.

وأوضح النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، أن التدريب بمشاركة أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي.

حضر ختام البرنامج حاتم إمام أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب بالمركز ومسعد نور الدين مدبولي أمين العضوية بأمانة الحزب بالمركز.

وخلال اللقاء دار الحديث مع المتدربين عن الاستحقاق الانتخابي والمشروعات القومية ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.