السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حماس تقصف "عسقلان" وحشود إسرائيلية ومطار بن غوريون برشقات صاروخية

قصف عسقلان
قصف عسقلان

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، أنها قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الكتائب على قناتها في تطبيق تليجرام: كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

وأضافت: "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب (ياد مردخاي) برشقات صاروخية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال.

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حماس تعلن مقتل عدد آخر من أسرى "طوفان الأقصى" بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال

هذا، وبلغت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على سكان غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وبينت الوزارة الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس  السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته إلى الحدود اللبنانية.

 

قصف محيط بلدة كفر شوبا جنوب لبنان

في السياق، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محيط بلدة كفر شوبا ومزرعة بسطرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية بعدة صواريخ.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء أمس، عددا من الصحفيين جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مصور وكالة رويترز، وإصابة عدد من الصحفيين.

 

"حزب الله" جاهز للرد

من جهته، أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، بالتزامن، جاهزية حزب الله التامة للتحرك ضد إسرائيل حين يلزم الأمر.

وأضاف قاسم، خلال مظاهرة دعا إليها "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، تضامنا مع الفلسطينيين بعد الحرب الانتقامية التي يشنها الاحتلال على غزة، أن الحزب لن يتأثر بالمطالب الدولية بعدم تدخله بتطورات عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تجدد التوتر في المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

وأوضح قاسم أن حزب الله يعرف واجباته تجاه القضية الفلسطينية، وسيساهم في مواجهة إسرائيل وفقا لخطته الخاصة.

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