الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المقاومة الفلسطينية تطلق 150 صاروخًا على عسقلان

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تطلق 150 صاروخا

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم، عن إطلاق 150 صاروخا باتجاه مدينة عسقلان في إسرائيل ردًا على تهجير واستهداف المدنيين، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، حيث استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف، مستخدمة أسلحة متنوعة لاستهداف تلك المستوطنات.

العدوان الإسرائيلى يتواصل لليوم السابع على التوالى

ويتواصل عدوان الاحتلال لليوم السابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

المقاومة الفلسطينية إطلاق 150 صاروخا إسرائيل مدينة عسقلان اطلاق 150 صاروخا

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