السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حماس تعلن مقتل عدد آخر من أسرى "طوفان الأقصى" بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، عن مقتل أسرى آخرين لديها بسبب قصف طيران الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري: "إن 9 من الأسرى بينهم 4 أجانب قتلوا خلال 24 ساعة الماضية بسبب قصف طيران الاحتلال على أماكن يتواجدون فيها"، حسبما نقلت وكالة "سما" الفلسطينية.

وقبل أيام، أعلنت الكتائب عن مقتل 13 أسيرا من أسرى معركة "طوفان الأقصى"، بينهم أجانب، جراء القصف المكثف الذي نفذه طيران الاحتلال على شمال القطاع وغزة.

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وذكرت أن 6 منهم قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة، و3 أماكن في مختلفة طالها قصف الاحتلال.

غارات مكثفة من الشمال إلى الجنوب

وتشن طائرات الاحتلال الحربية منذ ليل أمس غارات مكثفة من شمال قطاع غزة إلى وسطه وصولا إلى جنوبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن غارات الاحتلال استهدفت "منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال عن عدة مناطق في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة من قبله، وطالب الصحافة بمغادرة المنطقة.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال.

حصيلة ضحايا العدوان

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة  وخلال المواجهات بالضفة الغربية المحتلة، 2215 شهيدا، وذلك في اليوم الثامن للحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 315 شخصا، بينهما 90 طفلا و107 سيدات استشهدوا، بينما أصيب 1788 آخرون من جراء القصف الإسرائيلي المدمر على غزة منذ صباح السبت.

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وأشعل هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، السبت الماضي، تحت اسم "طوفان الأقصى"، شرارة حرب مدمرة بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على غزة.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 والجرحى إلى 3 آلاف، وفق آخر حصيلة أوردتها قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، مساء الجمعة.

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